Народные приметы на 23 ноября: о погоде расскажет иней на деревьях
Также наблюдаем за осадками и ветром.
Также наблюдаем за осадками и ветром.
Православные 23 ноября почитают память шести апостолов: Родиона, Ераста, Куарта, Олимпа, Сосипатра и Тертия. На Руси из них больше всего любили Родиона и Ераста, которые считались защитниками от злых сил, а еще покровителями рыбаков. Поскольку лед в это время еще очень тонкий и рыбачить на водоемах нельзя, то в этот день рыбаки активно занимаются подготовкой снастей — это сулит удачный улов в течение всей зимы.
По различным народным приметам сегодня наши предки определяли погоду на ближайшие дни и предстоящую зиму.
Ветреная погода 23 ноября предвещает скорое похолодание и метели. День снежный — к теплой зиме, а туманный — к потеплению в ближайшее время.
Если сегодня на дорогах много грязи, то зима будет суровая. А красный закат — верная примета того, что следующий день будет ветреным.
Кстати, о погоде могут рассказать и птицы. Считается, если они ведут себя спокойно и много поют, то скоро придет оттепель.
Екатерина Гура