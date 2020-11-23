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12:45 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 23 ноября: о погоде расскажет иней на деревьях

Также наблюдаем за осадками и ветром.

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Источник: СС0/Hans

Православные 23 ноября почитают память шести апостолов: Родиона, Ераста, Куарта, Олимпа, Сосипатра и Тертия. На Руси из них больше всего любили Родиона и Ераста, которые считались защитниками от злых сил, а еще покровителями рыбаков. Поскольку лед в это время еще очень тонкий и рыбачить на водоемах нельзя, то в этот день рыбаки активно занимаются подготовкой снастей — это сулит удачный улов в течение всей зимы.

По различным народным приметам сегодня наши предки определяли погоду на ближайшие дни и предстоящую зиму.

Считалось, если иней появился на деревьях утром, то скоро придут морозы, а если вечером — будет снегопад.

Ветреная погода 23 ноября предвещает скорое похолодание и метели. День снежный — к теплой зиме, а туманный — к потеплению в ближайшее время.

Если сегодня на дорогах много грязи, то зима будет суровая. А красный закат — верная примета того, что следующий день будет ветреным.

Кстати, о погоде могут рассказать и птицы. Считается, если они ведут себя спокойно и много поют, то скоро придет оттепель.

Екатерина Гура

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