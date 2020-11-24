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13:27 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 24 ноября: наблюдаем за природой

Солнечный день — к скорым морозам.

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Источник: РИА "Новости"

24 ноября православная церковь вспоминает святого Феодора Студийского, которого в народе, из-за холодной погоды в это время, прозвали Федор Студеный или Федор Мороз.

К концу ноября уже почти везде устанавливается морозная и зимняя погода, но при этом еще возможны оттепели.

Чтобы узнать, какой погода будет в ближайшие дни, стоит изучить народные приметы. Например, если 24 ноября идет дождь или мокрый снег, то до начала декабря еще будет тепло. Если сегодняшний день теплый, то и вся зима будет такой, а весна — ранней.

Но не стоит обманываться насчет солнца — ясный день говорит о скором похолодании. А большое количество ярких звезд на небе — верная примета обильного снега, который уже не растает до весны.

Екатерина Гура

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