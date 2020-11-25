Над Камчаткой заметили гигантское облако-вихрь (фото)

Жители Петропавловска-Камчатского массово поделились фотографиями грандиозного облака, появившегося над городом 25 ноября.
На фотографии — лентикулярное облако, которое считается довольно редким природным явлением. Такие облака образуются на гребнях воздушных волн или между двумя слоями воздуха. Они остаются неподвижными, даже если дует сильный ветер. Однако на Камчатке лентикулярные облака можно заметить чаще, чем в других регионах России.
«Красивое явление!» — комментируют подписчики в соцсетях. «И я не удержалась! Я тоже запечатлела сегодняшнюю красоту!» — пишет одна из пользовательниц.