Засуха ударит по бедным странам
Богатые пострадают меньше.
Богатые пострадают меньше.
Ученые из Копенгагенского университета установили, что засухи, растущие с изменением климата, больнее ударят по бедным странам. Как оказалось, между благополучием региона и последствиями глобального потепления существует прямая связь.
Исследователи изучали спутниковые снимки засушливых регионов (а это больше 40% экосистем планеты), а также данные об осадках за период с 2000 по 2015 год. Как оказалось, в засушливых регионах Африки и Азии вырастало меньше зелени, чем в засушливых районах Южной Америки и Австралии, хотя осадков выпадало примерно одинаково.
В будущем количество осадков во всех этих регионах сократится еще больше
Анна Лысенко