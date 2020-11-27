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17:54 (мск), источник: Погода Mail.ru

Засуха ударит по бедным странам

Богатые пострадают меньше.

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Источник: Reuters

Ученые из Копенгагенского университета установили, что засухи, растущие с изменением климата, больнее ударят по бедным странам. Как оказалось, между благополучием региона и последствиями глобального потепления существует прямая связь.

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Исследователи изучали спутниковые снимки засушливых регионов (а это больше 40% экосистем планеты), а также данные об осадках за период с 2000 по 2015 год. Как оказалось, в засушливых регионах Африки и Азии вырастало меньше зелени, чем в засушливых районах Южной Америки и Австралии, хотя осадков выпадало примерно одинаково.

В будущем количество осадков во всех этих регионах сократится еще больше из-за глобального потепления, и беднейшие регионы первыми столкнутся с продовольственным кризисом и волной миграции. Это связано с тем, что именно в бедных странах наблюдается быстрый рост населения, влекущий за собой бесконтрольную эксплуатацию земель. В то же время богатые страны могут позволить себе не только использовать почву, но и удобрять и восстанавливать ее.

Анна Лысенко

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