Землян ждет полутеневое затмение Луны
Увидеть его смогут жители восточных регионов России.
Увидеть его смогут жители восточных регионов России.
В понедельник, 30 ноября, на Земле будут наблюдать последнее из череды полутеневых затмений Луны в 2020 году.
Луна будет проходить в полутени Земли с 10.32 до 14.53 по московскому времени. Потемнеет ее северная часть. Понаблюдать за этим явлением смогут только на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке при условии благоприятной погоды, рассказали в
Полутеневые лунные затмения в 2020 году наблюдали 10 января, 5 июня и 5 июля. Они отличаются от полных или частичных. Во время полного или частичного лунного затмения Земля проходит между Солнцем и Луной. В этот момент наша планета отбрасывает тень на свой естественный спутник. Во время полутеневого затмения Луна попадает только в полутень — область рядом с основной тенью.
Анна Лысенко