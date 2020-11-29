Народные приметы на 29 ноября: готовимся к метелям
В этот день часто бывают оттепели, но затем начинается зимняя стужа.
В этот день часто бывают оттепели, но затем начинается зимняя стужа.
29 ноября церковь чтит память апостола и евангелиста Матфея. В Матвеев день на Руси старались не заниматься тяжелой работой и не ругаться, ходили друг к другу в гости. А о погоде судили по ряду примет.
Если в этот день сильный ветер, то вплоть до Николы зимнего (19 декабря) быть вьюгам и метелям. Дождь идет — к теплой зиме. Холодный день — зима тоже будет суровой.
Облака низко идут — примета, что будет стужа. Чем сильнее оттепель, тем более холодной будет зима. Снег выпал 29 ноября — задержится до половодья.