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09:46 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 29 ноября: готовимся к метелям

В этот день часто бывают оттепели, но затем начинается зимняя стужа.

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Источник: Агентство «Москва»

29 ноября церковь чтит память апостола и евангелиста Матфея. В Матвеев день на Руси старались не заниматься тяжелой работой и не ругаться, ходили друг к другу в гости. А о погоде судили по ряду примет.

Если в этот день сильный ветер, то вплоть до Николы зимнего (19 декабря) быть вьюгам и метелям. Дождь идет — к теплой зиме. Холодный день — зима тоже будет суровой.

Облака низко идут — примета, что будет стужа. Чем сильнее оттепель, тем более холодной будет зима. Снег выпал 29 ноября — задержится до половодья.

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