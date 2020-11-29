Cairo, #Egypt at night. pic.twitter.com/MreR5w3LRL— NOGUCHI, Soichi 野口 聡－（のぐち そういち） (@Astro_Soichi) November 28, 2020
Ночной Каир показали с борта МКС
Сияющий гигант.
Сияющий гигант.
Японский астронавт Соити Ногути поделился ночным снимком Каира, сделанным с борта Международной космической станции.
Столица Египта, в которой живет почти 10 миллионов человек, похожа на белое яркое пятно, от которого тянется тонкая сияющая паутина новых кварталов и дорог. «Красиво», — пишут пользователи соцсетей. «Сияющий гигант», — добавляют подписчики.
Ранее российский космонавт Сергей Рыжиков сфотографировал из иллюминатора МКС Москву на фоне северного сияния.
Анна Лысенко