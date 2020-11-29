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12:48 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ночной Каир показали с борта МКС

Сияющий гигант.

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Японский астронавт Соити Ногути поделился ночным снимком Каира, сделанным с борта Международной космической станции.

Столица Египта, в которой живет почти 10 миллионов человек, похожа на белое яркое пятно, от которого тянется тонкая сияющая паутина новых кварталов и дорог. «Красиво», — пишут пользователи соцсетей. «Сияющий гигант», — добавляют подписчики.

Ранее российский космонавт Сергей Рыжиков сфотографировал из иллюминатора МКС Москву на фоне северного сияния.

Анна Лысенко

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