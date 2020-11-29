Норильск замело (фото)
Снег будет идти всю неделю.
Снег будет идти всю неделю.
Жители Норильска массово делятся фотографиями гигантских сугробов, под которыми «спрятались» лавочки, автомобили и даже дорожные знаки.
В воскресенье температура в городе днем достигла минус 12 градусов Цельсия. Обильный снегопад будет продолжаться всю неделю, обещают синоптики.
«Метет так, что машины, оставленные возле подъезда, может замести снегом. А утром грейдер, который будет убирать этот снег, может не заметить, и набросать его на машины. Ох, чувствую много там таких похоронено!» — пишет путешественник Олег Приходько.
Снегопады в Норильске начались еще в октябре. Город является одним из самых холодных и ветреных в мире. Ежегодно здесь отмечается более трети всех дней с метелями.
Анна Лысенко