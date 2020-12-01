Народные приметы на 1 декабря: о чем расскажет первый день зимы
Какая погода в этот день, такими будут и ближайшие три месяца.
Какая погода в этот день, такими будут и ближайшие три месяца.
1 декабря считается началом календарной зимы. Наши предки внимательно наблюдали за погодой в этот день, потому что верили: какая погода стоит на улице, такой она будет и все зимние месяцы.
Например, теплый день обещал теплую и короткую зиму, а морозный — суровую и долгую. Если 1 декабря на улице метель или сильный ветер, то до самой Масленицы будут снегопады.
По сегодняшней погоде можно сделать прогноз и на ближайшее время. Например, если вокруг месяца появились яркие круги, то стоит готовиться к морозам. А появление в доме мух или комаров говорит о потеплении.
Хорошую погоду можно ждать, если вороны и воробьи сидят на земле и долго не улетают.
Екатерина Гура