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10:27 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 1 декабря: о чем расскажет первый день зимы

Какая погода в этот день, такими будут и ближайшие три месяца.

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Источник: Reuters
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1 декабря считается началом календарной зимы. Наши предки внимательно наблюдали за погодой в этот день, потому что верили: какая погода стоит на улице, такой она будет и все зимние месяцы.

Например, теплый день обещал теплую и короткую зиму, а морозный — суровую и долгую. Если 1 декабря на улице метель или сильный ветер, то до самой Масленицы будут снегопады.

По сегодняшней погоде можно сделать прогноз и на ближайшее время. Например, если вокруг месяца появились яркие круги, то стоит готовиться к морозам. А появление в доме мух или комаров говорит о потеплении.

Хорошую погоду можно ждать, если вороны и воробьи сидят на земле и долго не улетают.

Екатерина Гура

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