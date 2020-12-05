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16:46 (мск), источник: Погода Mail.ru

Огромный торнадо в Саудовской Аравии попал на видео

Устрашающая стихия.

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Житель Саудовской Аравии по имени Бандар Аль Шарари случайно стал свидетелем мощного торнадо недалеко от города Сакака. Гигантский вихрь появился в пустыне и не нанес вреда.

Тем временем другое экстремальное погодное явление наблюдали в Шотландии. Здесь разразилась редкая снеговая гроза.

Анна Лысенко

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