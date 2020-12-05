وهنا مقطع اخر— إبراهيم الجهني (@ar2923_) December 5, 2020
الترنيدو
جنوب شرق #سكاكا
غرب #خوعاء تصوير بندر الشراري pic.twitter.com/ktON6SbTue
Огромный торнадо в Саудовской Аравии попал на видео
Устрашающая стихия.
Устрашающая стихия.
Житель Саудовской Аравии по имени Бандар Аль Шарари случайно стал свидетелем мощного торнадо недалеко от города Сакака. Гигантский вихрь появился в пустыне и не нанес вреда.
Тем временем другое экстремальное погодное явление наблюдали в Шотландии. Здесь разразилась редкая снеговая гроза.
Анна Лысенко