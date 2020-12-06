Народные приметы на 6 января: каким будет июнь
Наблюдаем за погодой и делаем прогнозы.
Наблюдаем за погодой и делаем прогнозы.
6 декабря православные чтят память святителя Митрофана, в схиме Макария, епископа Воронежского. В народе в Митрофанов день продолжали праздновать установление санного пути, как и накануне. Крестьяне пекли пироги, варили пиво, звали гостей.
Еще в этот день предсказывали погоду на лето. Если на Митрофана мороз и вьюга — дождливым будет и начало июня.
Делали прогнозы и на ближайшие дни. Так, например, низкие тучи на небе предвещали скорое похолодание. Облаков мало — будет ясно, но холодно. Месяц четкий, с острыми «рожками» — зима будет студеной.
Снег под ногами сильно скрепит — к потеплению. Устойчивый