Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 В России успешно испытали новую ракету Как сообщили в Минобороны, противоракета в серии испытаний подтвердила заложенные характеристики
Фоторепортажи
25Выбраны 25 лучших фото дикой природы
23Скончался Диего Марадона
09:59 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 6 января: каким будет июнь

Наблюдаем за погодой и делаем прогнозы.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Агентство «Москва»

6 декабря православные чтят память святителя Митрофана, в схиме Макария, епископа Воронежского. В народе в Митрофанов день продолжали праздновать установление санного пути, как и накануне. Крестьяне пекли пироги, варили пиво, звали гостей.

Еще в этот день предсказывали погоду на лето. Если на Митрофана мороз и вьюга — дождливым будет и начало июня.

Делали прогнозы и на ближайшие дни. Так, например, низкие тучи на небе предвещали скорое похолодание. Облаков мало — будет ясно, но холодно. Месяц четкий, с острыми «рожками» — зима будет студеной.

Снег под ногами сильно скрепит — к потеплению. Устойчивый юго-восточный или северо-восточный ветер — к пасмурной и снежной погоде. Ночью луна покраснела — следующий день принесет ветер и снег.

Во время загрузки произошла ошибка.
Горячие темы на Авто
мы в рублёвой зоне. 674
Эта лошадь России еще не сдохла 262
Может рановато, но кто то же должен начать. 258
О ссорах, прогулках и кое о чем ещё. 194
Кино
Прилучный впервые после выписки из больницы появился на публике Актер сфотографировался на фоне афиши фильма со своим участием
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
На Донбассе завязались кровавые бои: новые жертвы
Их больше нет: 5 актрис, которые ушли слишком рано
Главный симптом COVID задолго до кашля
Как выглядит жена самого красивого араба в мире
Леди
Гагарина, Киркоров и другие звезды на премии «Виктория» Лауреатов наградили в Государственном Кремлевском дворце
Новости партнеров
Солдат за миг до своего расстрела
Что будет, если подружатся зло и добро: лучший комедийный сериал года
Как без помощи врача и теста проверить себя на Covid-19, находясь дома
14 львов напали на слоненка, но умный малыш сумел их перехитрить
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»