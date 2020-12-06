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17:24 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Кемеровской области появилось нижнее солнце

Редкое оптическое явление.

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На горнолыжном курорте Шерегеш отдыхающие заметили редкий вид гало, который называют субсолнцем или нижним солнцем.

Этот эффектный «двойник» появляется вертикально ниже солнца в виде яркого белого пятна. Он возникает вследствие отражения солнечного света от пластинчатых кристаллов льда в облаках.

Во время загрузки произошла ошибка.

Нижнее солнце можно увидеть только сверху, поэтому оно наблюдается с самолетов или зимой в горах. Во втором случае явление носит красивое название «алмазная пыль».

Но субсолнце оказалось не единственным сюрпризом для лыжников. На снимке, опубликованном в соцсетях туристкой Ириной Николаевой, можно увидеть и «радужные врата» — две полосы вертикальной радуги по бокам.

Анна Лысенко

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Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»