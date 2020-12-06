В Кемеровской области появилось нижнее солнце
Редкое оптическое явление.
Редкое оптическое явление.
На горнолыжном курорте Шерегеш отдыхающие заметили редкий вид гало, который называют субсолнцем или нижним солнцем.
Этот эффектный «двойник» появляется вертикально ниже солнца в виде яркого белого пятна. Он возникает вследствие отражения солнечного света от пластинчатых кристаллов льда в облаках.
Нижнее солнце можно увидеть только сверху, поэтому оно наблюдается с самолетов или зимой в горах. Во втором случае явление носит красивое название «алмазная пыль».
Но субсолнце оказалось не единственным сюрпризом для лыжников. На снимке, опубликованном в соцсетях туристкой Ириной Николаевой, можно увидеть и «радужные врата» — две полосы вертикальной радуги по бокам.
Анна Лысенко