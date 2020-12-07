Погодные приметы на 7 декабря: готовимся к похолоданию и достаем санки
По сегодняшней погоде можно сделать прогноз на всю зиму.
По сегодняшней погоде можно сделать прогноз на всю зиму.
7 декабря православные христиане вспоминают святую великомученицу Екатерину Александрийскую. В народном календаре день получил название Катерина Санница, так как обычно с этого времени уже устанавливалась зимняя погода со снегом и открывался сезон катания на санях.
По тому, какая погода стоит в этот день, можно узнать, какой она будет зимой.
Если звезды на небе кажутся мелкими, то стоит готовиться к снегопаду, а круги вокруг Луны — к морозу. Кроме того, если на Екатерину на улице стоит туман, то это верная примета перемены погоды и сильного похолодания.
Екатерина Гура