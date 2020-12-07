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12:09 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 7 декабря: готовимся к похолоданию и достаем санки

По сегодняшней погоде можно сделать прогноз на всю зиму.

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Источник: AP 2020

7 декабря православные христиане вспоминают святую великомученицу Екатерину Александрийскую. В народном календаре день получил название Катерина Санница, так как обычно с этого времени уже устанавливалась зимняя погода со снегом и открывался сезон катания на санях.

По тому, какая погода стоит в этот день, можно узнать, какой она будет зимой.

Если 7 декабря на улице ясно, то зимние месяцы будут холодными, а если тепло и пасмурно, то зима будет мягкая и малоснежная.

Если звезды на небе кажутся мелкими, то стоит готовиться к снегопаду, а круги вокруг Луны — к морозу. Кроме того, если на Екатерину на улице стоит туман, то это верная примета перемены погоды и сильного похолодания.

Екатерина Гура

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