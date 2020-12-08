Погодные приметы на 8 декабря: наблюдаем за птицами
По поведению пернатых можно сделать прогноз на ближайшее время.
По поведению пернатых можно сделать прогноз на ближайшее время.
8 декабря православные христиане вспоминают святого апостола Климента. В народе этот день называли Климентьев или Клим Холодный, так как обычно к этому времени уже устанавливалась морозная погода со снегом.
Чтобы узнать, какая погода ждет в ближайшее время, стоит внимательно понаблюдать за птицами.
Если 8 декабря на сухой траве появился иней, то стоит готовиться к скорым морозам, а выступившая поверх льда вода на водоемах говорит о потеплении.
Кстати, если в этот день выпало много снега, то следующее лето будет дождливым, но урожайным.
Екатерина Гура