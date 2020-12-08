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10:08 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 8 декабря: наблюдаем за птицами

По поведению пернатых можно сделать прогноз на ближайшее время.

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Источник: AP 2020

8 декабря православные христиане вспоминают святого апостола Климента. В народе этот день называли Климентьев или Клим Холодный, так как обычно к этому времени уже устанавливалась морозная погода со снегом.

Чтобы узнать, какая погода ждет в ближайшее время, стоит внимательно понаблюдать за птицами.

Например, если городские пернатые жмутся к домам, то в ближайшие дни будет идти снег; если сидят на верхушках деревьев, то скоро придет потепление; а если играют на дороге — сильный ветер.

Если 8 декабря на сухой траве появился иней, то стоит готовиться к скорым морозам, а выступившая поверх льда вода на водоемах говорит о потеплении.

Кстати, если в этот день выпало много снега, то следующее лето будет дождливым, но урожайным.

Екатерина Гура

Gnezdo.ru
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