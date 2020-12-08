Получено детальное фото звездной «кузницы»
Звезды в этой спиральной галактике образуются в 10 раз быстрее, чем в Млечном Пути.
Звезды в этой спиральной галактике образуются в 10 раз быстрее, чем в Млечном Пути.
Галактика NGC 1792 в созвездии Голубь — место, где новые звезды появляются так интенсивно, что астрономы прозвали ее звездной «кузницей».
На детальном снимке, полученном космическим телескопом «Хаббл», видны яркие голубые области. Именно там находятся молодые, очень горячие звезды. А вот оранжевое свечение в центре — место, где сконцентрированы старые и более холодные звезды.
В NGC 1792, как и в других галактиках со вспышками звездообразования, скорость звездообразования может быть более чем в 10 раз быстрее, чем в Млечном Пути, говорят ученые.
Анна Лысенко