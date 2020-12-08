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12:11 (мск), источник: Погода Mail.ru

Получено детальное фото звездной «кузницы»

Звезды в этой спиральной галактике образуются в 10 раз быстрее, чем в Млечном Пути.

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Источник: ESA/Hubble & NASA, J. Lee
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Галактика NGC 1792 в созвездии Голубь — место, где новые звезды появляются так интенсивно, что астрономы прозвали ее звездной «кузницей».

На детальном снимке, полученном космическим телескопом «Хаббл», видны яркие голубые области. Именно там находятся молодые, очень горячие звезды. А вот оранжевое свечение в центре — место, где сконцентрированы старые и более холодные звезды.

В NGC 1792, как и в других галактиках со вспышками звездообразования, скорость звездообразования может быть более чем в 10 раз быстрее, чем в Млечном Пути, говорят ученые.

Анна Лысенко

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12:18 (мск)© Ньюстюб
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