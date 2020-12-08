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19:01 (мск), источник: Погода Mail.ru

На итальянский город обрушился зимний шторм с торнадо (фото)

Такое явление редко увидишь в холодное время года.

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7 декабря над Триестским заливом в Адриатическом море образовалась мощная суперячейка, которая принесла на побережье Италии и Словении сильный и необычный шторм. Дело в том, что такие природные явления характерны для теплого летнего периода, и редко происходят в зимние месяца.

Мощный шторм сопровождался сильными порывами ветра, дождем и частыми молниями. В нескольких прибрежных городах Словении выпал крупный град, а в порт итальянского города Триест пришел торнадо, который, к счастью, быстро ослаб на подходе к берегу и не успел нанести серьезного ущерба морским судам.

Необычное природное явление на камеру снял охотник за штормами и профессиональный фотограф Марко Корошец.

Отметим, что в начале декабря на северо-востоке Италии прошли сильные грозы, вызвавшие наводнения и оползни. А в итальянских Альпах всего за пару дней намело метровые сугробы.

Екатерина Гура

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