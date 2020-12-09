Фотограф снял северное сияние, запустив камеру в стратосферу
Волшебное зрелище.
Волшебное зрелище.
Известный американский фотограф дикой природы Нейт Люббе записал невероятное видео северного сияния с помощью камеры, прикрепленной к метеозонду.
Ради своего проекта Люббе отправился в город Фэрбенкс на Аляске. Он поместил камеру в защитный противоударный бокс, прикрепил к 3-метровому шару и отправил зонд в стратосферу.
Поднявшись на высоту 37 километров, камера записала одно из самых красивых природных явлений в необычном ракурсе. Нечто похожее удается увидеть только с борта самолета, но издали, говорит Люббе.
Фотограф выпустил небольшой документальный фильм о том, как он и его помощники готовились к необычному проекту.
Анна Лысенко