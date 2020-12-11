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11:18 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 11 декабря: наблюдаем за птицами

По их поведению можно узнать погоду на ближайшие дни.

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Источник: MabelAmber/СС0

11 декабря в народном календаре получил название Сойкин день, в честь маленькой птички, которая, по поверьям, приносит счастье в дом. В этот день было принято делать и развешивать кормушки для птиц.

Кстати, по поведению некоторых птиц можно узнать и погоду на ближайшие дни. Например, если гуси часто машут крыльями, а вороны ходят по земле, то совсем скоро будет потепление. А вот если вороны большой стаей летают в небе, то стоит готовиться к похолоданию и снегопаду.

Можно сделать прогноз и по другим приметам. Так, если на заре небо окрашено в красные цвета, то днем будет сильный ветер. Плюсовая температура 11 декабря обещает скорые морозы, а если в этот день стоит сухая и холодная погода, то лето будет жаркое и засушливое.

Если снег выпал ночью, то он будет лежать долго, а если днем — скоро растает.

Екатерина Гура

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