Народные приметы на 11 декабря: наблюдаем за птицами
По их поведению можно узнать погоду на ближайшие дни.
По их поведению можно узнать погоду на ближайшие дни.
11 декабря в народном календаре получил название Сойкин день, в честь маленькой птички, которая, по поверьям, приносит счастье в дом. В этот день было принято делать и развешивать кормушки для птиц.
Кстати, по поведению некоторых птиц можно узнать и погоду на ближайшие дни. Например, если гуси часто машут крыльями, а вороны ходят по земле, то совсем скоро будет потепление. А вот если вороны большой стаей летают в небе, то стоит готовиться к похолоданию и снегопаду.
Можно сделать прогноз и по другим приметам. Так, если на заре небо окрашено в красные цвета, то днем будет сильный ветер. Плюсовая температура 11 декабря обещает скорые морозы, а если в этот день стоит сухая и холодная погода, то лето будет жаркое и засушливое.
Если снег выпал ночью, то он будет лежать долго, а если днем — скоро растает.
Екатерина Гура