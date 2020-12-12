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11:37 (мск), источник: Погода Mail.ru

Над вулканом в Индонезии появилось «облако-шляпа» (видео)

Такие облака — редкое природное явление.

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Жители острова Ломбок в Индонезии заметили необычное облако, появившееся над вершиной вулкана Ринджани. Оно напоминало космический корабль пришельцев из фильмов или забавную шляпу.

Во время загрузки произошла ошибка.

Облако на видео принадлежит к линзовидным (или летикулярным). Это довольно редкое природное явление. Такие облака обычно наблюдаются с подветренной стороны горных хребтов и над отдельными вершинами на высоте от 2 до 15 километров.

Появление лентикулярных облаков свидетельствует о том, что в воздухе достаточно высокое содержание влаги. Обычно это связано с приближением атмосферного фронта.

Анна Лысенко

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