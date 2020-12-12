Над вулканом в Индонезии появилось «облако-шляпа» (видео)
Такие облака — редкое природное явление.
Такие облака — редкое природное явление.
Жители острова Ломбок в Индонезии заметили необычное облако, появившееся над вершиной вулкана Ринджани. Оно напоминало космический корабль пришельцев из фильмов или забавную шляпу.
Облако на видео принадлежит к линзовидным (или летикулярным). Это довольно редкое природное явление. Такие облака обычно наблюдаются с подветренной стороны горных хребтов и над отдельными вершинами на высоте от 2 до 15 километров.
Появление лентикулярных облаков свидетельствует о том, что в воздухе достаточно высокое содержание влаги. Обычно это связано с приближением атмосферного фронта.
Анна Лысенко