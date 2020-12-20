Бирюзовое Охотское море удивило пользователей Сети
Лазурный берег в Магаданской области.
Лазурный берег в Магаданской области.
Жительница Магаданской области, известная в соцсетях как @magadanulia, поделилась впечатляющими фотографиями Охотского моря в декабре.
Бухта Нагаева с высоты птичьего полета поражает удивительным сочетанием белого и бирюзового цветов. «Лазурный берег моря… Охотского», — комментируют подписчики фотографа.
Снимки были сделаны возле мыса Нюкля во время прилива. «Вот это красота! И не скажешь, что это Магадан, магия какая-то», — добавляют пользователи.
Анна Лысенко