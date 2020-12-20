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12:04 (мск), источник: Погода Mail.ru

Бирюзовое Охотское море удивило пользователей Сети

Лазурный берег в Магаданской области.

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Жительница Магаданской области, известная в соцсетях как @magadanulia, поделилась впечатляющими фотографиями Охотского моря в декабре.

Бухта Нагаева с высоты птичьего полета поражает удивительным сочетанием белого и бирюзового цветов. «Лазурный берег моря… Охотского», — комментируют подписчики фотографа.

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Снимки были сделаны возле мыса Нюкля во время прилива. «Вот это красота! И не скажешь, что это Магадан, магия какая-то», — добавляют пользователи.

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Анна Лысенко

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