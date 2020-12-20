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16:55 (мск), источник: Погода Mail.ru

Угрожающий пингвинам айсберг раскололся

Гигант потерял около 180 квадратных километров.

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Источник: NASA

Самый большой в мире айсберг А-68А потерял внушительный фрагмент льда, показали снимки спутников Copernicus Sentinel-3 и Terra.

Скорее всего, это произошло в результате удара о мелководный континентальный шельф, окружающий остров Южная Георгия, пишет Gizmodo со ссылкой на экспертов NASA. Площадь отколовшегося фрагмента составляет около 180 квадратных километров. Он получит свое собственное название.

Источник: NASA

Ранее специалисты из Британской антарктической службы высказали опасения из-за направления движения А-68А. По данным ученых, если айсберг не изменит своего курса или не распадется на более мелкие части, то в скором времени может стать серьезной проблемой для Южной Георгии. Осев на дно, он убьет морских существ, обитающих возле берега, и заблокирует привычные каналы добычи пищи для пингвинов и тюленей.

Наблюдения в ближайшие дни покажут, изменил ли А-68А направление. Скорее всего, течение все же унесет айсберг в обход острова, предполагают эксперты.

Анна Лысенко

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