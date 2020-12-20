Угрожающий пингвинам айсберг раскололся
Гигант потерял около 180 квадратных километров.
Гигант потерял около 180 квадратных километров.
Самый большой в мире айсберг А-68А потерял внушительный фрагмент льда, показали снимки спутников Copernicus Sentinel-3 и Terra.
Скорее всего, это произошло в результате удара о мелководный континентальный шельф, окружающий остров Южная Георгия, пишет Gizmodo со ссылкой на экспертов NASA. Площадь отколовшегося фрагмента составляет около 180 квадратных километров. Он получит свое собственное название.
Ранее специалисты из Британской антарктической службы высказали опасения
Наблюдения в ближайшие дни покажут, изменил ли А-68А направление. Скорее всего, течение все же унесет айсберг в обход острова, предполагают эксперты.
Анна Лысенко