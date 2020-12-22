Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 22 декабряВыпуск первой почтовой марки в России, свержение режима Чаушеску в Румынии, открытие Бранденбургских ворот и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
12Большая пресс-конференция Владимира Путина
26Скончался Валентин Гафт
12:44 (мск), источник: Погода Mail.ru

На Марсе сфотографировали очертания «ангела»

У него есть «крылья» и «нимб».

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: ESA
Читайте также
Уникальная оптическая иллюзия: Сатурн и Юпитер слились в единое целое

Автоматическая межпланетная станция «Марс-экспресс» сфотографировала «ангела» недалеко от южного полюса Марса.

Причудливый ландшафт этой местности напоминает очертания фигуры с крыльями и нимбом, пишет Daily Mail. «Ангела» создали необычно расположенные дюны, богатые минералами, такими как оливин и пироксены. Ученые пока не уверены, почему дюны «разбросаны» по всему Марсу. Согласно одной из теорий, минералы изначально находились гораздо глубже под поверхностью и были вытеснены древней вулканической активностью.

Сам южный полюс, не попавший в кадр, обычно покрыт ледяной шапкой толщиной больше 1,5 км. Поскольку в нижнем полушарии планеты сейчас лето, холодный покров находится на самом низком уровне в году.

Анна Лысенко

Hi-Tech
В сети восхищаются «прыжком» истребителя (фото) Посмотрите видео
Новости партнеров
Мама ошибалась, когда думала, что папа с дочкой готовят на кухне завтрак
Что известно о грядущей денежной реформе и кто от нее пострадает
В России начинается замена денег: вводят в оборот новые купюры
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Дети
Беременной тройней женщине сделали предложение прямо в больнице С помощью персонала будущий папа устроил сюрприз
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»