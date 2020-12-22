На Марсе сфотографировали очертания «ангела»
У него есть «крылья» и «нимб».
У него есть «крылья» и «нимб».
Автоматическая межпланетная станция «Марс-экспресс» сфотографировала «ангела» недалеко от южного полюса Марса.
Причудливый ландшафт этой местности напоминает очертания фигуры с крыльями и нимбом, пишет Daily Mail. «Ангела» создали необычно расположенные дюны, богатые минералами, такими как оливин и пироксены. Ученые пока не уверены, почему дюны «разбросаны» по всему Марсу. Согласно одной из теорий, минералы изначально находились гораздо глубже под поверхностью и были вытеснены древней вулканической активностью.
Сам южный полюс, не попавший в кадр, обычно покрыт ледяной шапкой толщиной больше 1,5 км. Поскольку в нижнем полушарии планеты сейчас лето, холодный покров находится на самом низком уровне в году.
Анна Лысенко