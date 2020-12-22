Ученые нашли на Земле след карликовой планеты

Загадочный астероид, упавший на Землю в 2008 году, может оказаться осколком карликовой планеты размером с Цереру, которая
К такому выводу пришли исследователи из США, проанализировав состав осколка астероида 2008 TC3. Их работа опубликована в Nature Astronomy.
2008 TC3 диаметром от двух до пяти метров разрушился при падении в атмосфере над территорией Судана 7 октября 2008 года, часть обломков достигла поверхности Земли. Спустя несколько месяцев в Нубийской пустыне группе исследователей и студентов удалось собрать примерно 600 фрагментов «космического камня».
Ученым из
Спектральный анализ показал то, чего ученые не ожидали найти. Внутри осколка была обнаружена чрезвычайно редкая форма минералов, известная как амфиболы. Для их образования требуется воздействие очень высоких температур и давления в течение длительного времени. Такие условия не свойственны углеродистым хондритовым метеоритам.
Ученые предположили, что 2008 TC3, скорее всего,
Исследователи продолжат изучать осколки, чтобы выяснить, в каком районе Солнечной системы могут находиться обломки загадочного объекта.
Анна Лысенко