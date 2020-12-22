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18:15 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые нашли на Земле след карликовой планеты

Когда-то она, возможно, была частью Солнечной системы.

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Загадочный астероид, упавший на Землю в 2008 году, может оказаться осколком карликовой планеты размером с Цереру, которая когда-то была частью нашей Солнечной системы.

К такому выводу пришли исследователи из США, проанализировав состав осколка астероида 2008 TC3. Их работа опубликована в Nature Astronomy.

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2008 TC3 диаметром от двух до пяти метров разрушился при падении в атмосфере над территорией Судана 7 октября 2008 года, часть обломков достигла поверхности Земли. Спустя несколько месяцев в Нубийской пустыне группе исследователей и студентов удалось собрать примерно 600 фрагментов «космического камня».

Ученым из Юго-Западного исследовательского института в Боулдере (США) удалось заполучить образец весом не больше 50 мг. Но этого хватило, чтобы с помощью инфракрасного микроскопа изучить его состав.

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Спектральный анализ показал то, чего ученые не ожидали найти. Внутри осколка была обнаружена чрезвычайно редкая форма минералов, известная как амфиболы. Для их образования требуется воздействие очень высоких температур и давления в течение длительного времени. Такие условия не свойственны углеродистым хондритовым метеоритам.

Ученые предположили, что 2008 TC3, скорее всего, когда-то был фрагментом гораздо большего тела размером примерно с карликовую планету Цереру или даже больше. Его диаметр мог составлять от 640 до 1800 км.

Исследователи продолжат изучать осколки, чтобы выяснить, в каком районе Солнечной системы могут находиться обломки загадочного объекта.

Анна Лысенко

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