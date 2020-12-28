Погодные приметы на 28 декабря: делаем долгосрочный прогноз
По сегодняшней погоде можно узнать каким будет март и будущее лето.
По сегодняшней погоде можно узнать каким будет март и будущее лето.
28 декабря в народе называют Трифонов день, в честь святого Трифона Печенгского. Считалось, какая погода стоит в этот день, такой она будет и в марте.
По различным народным приметам можно определить и погоду на ближайшие дни. Если на улице мороз, а окна вспотели — скоро будет потепление. Днем мороз, а вечером стало теплеть — к ухудшению погоды. Красная заря и северный ветер обещают скорые морозы. А если солнце вечером садится в тучу, то стоит ждать сильной метели.
О погоде на ближайшие дни можно узнать и по поведению животных и птиц. Если синицы утром громко чирикают и ведут себя активно, а кошка ищет в доме укромные и теплые места — очень скоро ударят сильные морозы.
Кстати, 28 декабря можно определить погоду и на лето. Если в этот день выпало мало снега — лето будет засушливым, а если много — холодное. Сырой день — к теплым летним месяцам.
Екатерина Гура