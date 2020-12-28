Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С января расплатиться наличными станет сложнее Что ждет покупателей и бизнес
Фоторепортажи
9Как новый штамм коронавируса украл у Британии Рождество и привел к локдауну
12Большая пресс-конференция Владимира Путина
16:51 (мск), источник: Погода Mail.ru

40-градусные морозы превратили Новосибирск в «город-призрак» (фото)

Опустевшие улицы, белоснежные деревья и туман.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +3° 70% 765 мм рт. ст. 5 м/с

В Западную Сибирь накануне нового года пришли первые сильные морозы. Например, в Новосибирске температура воздуха уже несколько дней держится на отметке около минус 40 градусов. Из-за морозов многие жители предпочитают оставаться дома.

Опустевшие улицы, плотный туман и иней, превратили Новосибирск в «замороженный город-призрак». Особенно эффектно это выглядит на фотографиях в соцсетях. Например, известный фотограф Вадим Махоров сделал серию снимков замерзшего города с высоты.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Похожие пейзажи в конце декабря также могли наблюдать жители Кузбасса и Томска.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Екатерина Гура

Авто
Новый минивэн в России: объявлена цена Kia Carnival Корейский кроссвэн можно будет купить дешевле трех миллионов рублей
Новости партнеров
В России появится новый лидер. Глоба предсказал смену власти в стране
Женщина открыла «Киндер сюрприз» и вызвала полицию
Общество отвернулось от Никиты Михалкова
Невоспитанного подростка, который закинул ноги на сиденье, проучили в метро
Gnezdo.ru
Тайна снимка 1938 г.: женщина с сотовым телефоном
10 бездарных звезд, которых не любят зрители
Что с коленями Меган Маркл?
Никогда не трогайте деньги, оставленные на авто
Новости партнеров
О каких проблемах говорит тело, если вы просыпаетесь между 3 и 5 утра
Мальчик хулиганил в вагоне метро. Реакция пассажира была молниеносной
Воры залезли в дом, где была одна девочка. Обратно выбраться им не удалось
Женщина открыла «Киндер сюрприз» и вызвала полицию
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»