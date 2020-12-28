-40°C in Novosibirsk, Siberian Russia today. pic.twitter.com/blAPxKw4UC— Kirill Bakanov (@WeatherSarov1) December 27, 2020
40-градусные морозы превратили Новосибирск в «город-призрак» (фото)
Опустевшие улицы, белоснежные деревья и туман.
Опустевшие улицы, белоснежные деревья и туман.
В Западную Сибирь накануне нового года пришли первые сильные морозы. Например, в Новосибирске температура воздуха уже несколько дней держится на отметке около минус 40 градусов.
Опустевшие улицы, плотный туман и иней, превратили Новосибирск в «замороженный город-призрак». Особенно эффектно это выглядит на фотографиях в соцсетях. Например, известный фотограф Вадим Махоров сделал серию снимков замерзшего города с высоты.
Похожие пейзажи в конце декабря также могли наблюдать жители Кузбасса и Томска.
Екатерина Гура