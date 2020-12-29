Китайские астрономы открыли 591 высокоскоростную звезду
43 из них даже могут «сбежать» из галактики.
43 из них даже могут «сбежать» из галактики.
Исследовательская группа из Китайской академии наук благодаря телескопам LAMOST и Gaia обнаружила в космосе 591 высокоскоростную звезду.
Это редкие объекты, которые так быстро движутся поперек галактического диска, что могут даже покинуть пределы галактики. Они концентрируются не в галактическом диске, а в гало — невидимом компоненте галактики, который простирается за ее видимую часть.
Начиная с 2005 года, было открыто около 550 таких звезд. Исследование китайских астрономов фактически удвоило число известных высокоскоростных звезд. Изучение этих объектов поможет лучше понять структуру галактик, от черных дыр в центре до галактических гало на периферии.
Работа команды опубликована в The Astrophysical Journal Supplement Series.
Анна Лысенко