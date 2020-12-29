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17:59 (мск), источник: Погода Mail.ru

Китайские астрономы открыли 591 высокоскоростную звезду

43 из них даже могут «сбежать» из галактики.

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Источник: KONG Xiao of NAOC
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Исследовательская группа из Китайской академии наук благодаря телескопам LAMOST и Gaia обнаружила в космосе 591 высокоскоростную звезду.

Это редкие объекты, которые так быстро движутся поперек галактического диска, что могут даже покинуть пределы галактики. Они концентрируются не в галактическом диске, а в гало — невидимом компоненте галактики, который простирается за ее видимую часть.

Начиная с 2005 года, было открыто около 550 таких звезд. Исследование китайских астрономов фактически удвоило число известных высокоскоростных звезд. Изучение этих объектов поможет лучше понять структуру галактик, от черных дыр в центре до галактических гало на периферии.

Работа команды опубликована в The Astrophysical Journal Supplement Series.

Анна Лысенко

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