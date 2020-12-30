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09:40 (мск), источник: Погода Mail.ru

Куры необычно отреагировали на землетрясение в Хорватии (видео)

Пользователи сравнили пернатых с попкорном.

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В понедельник, 28 декабря, недалеко от хорватского города Петринья произошло землетрясение магнитудой 5,2. В соцсетях появились кадры разрушений, но пользователей больше всего поразил ролик, снятый камерой видеонаблюдения на местной птицефабрике.

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Во время подземных толчков куры начали хаотично метаться из стороны в сторону, налетая друг на друга. Паника закончилась так же быстро, как и началась, и уже через пару минут куры вновь были спокойны и медлительны.

Отметим, что уже на следующий день, 29 декабря, землетрясение в Хорватии повторилось. На этот раз сила подземных толчков составила 6,3 балла. Эпицентр располагался в 42 километрах к юго-востоку от Загреба.

Есть данные о различных разрушениях, о жертвах информации не поступало.

Екатерина Гура

Gnezdo.ru
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