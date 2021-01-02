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10:04 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 2 января: каким будет август

В этот день делают прогнозы на лето.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Агентство «Москва»
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2 января в православном календаре — предпразднество Рождества Христова и память священномученика Игнатия Богоносца. В народе в Игнатьев день наблюдали за погодой, делая прогнозы на лето.

Холодный день говорит о том, что лето будет жарким, а метель предвещает постоянные дожди. Звездное небо — к хорошему урожаю. Каков Игнатьев день — такова и погода в августе, говорили наши предки.

Делали прогнозы и на ближайшие дни. Иней на деревьях — снегопада в ближайшее время не будет. Птицы громко щебечут — к затяжным холодам.

Во время загрузки произошла ошибка.
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