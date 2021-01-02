Народные приметы на 2 января: каким будет август
В этот день делают прогнозы на лето.
В этот день делают прогнозы на лето.
2 января в православном календаре — предпразднество Рождества Христова и память священномученика Игнатия Богоносца. В народе в Игнатьев день наблюдали за погодой, делая прогнозы на лето.
Холодный день говорит о том, что лето будет жарким, а метель предвещает постоянные дожди. Звездное небо — к хорошему урожаю. Каков Игнатьев день — такова и погода в августе, говорили наши предки.
Делали прогнозы и на ближайшие дни. Иней на деревьях — снегопада в ближайшее время не будет. Птицы громко щебечут — к затяжным холодам.