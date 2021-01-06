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18:18 (мск), источник: Погода Mail.ru

Стратосфера вокруг Северного полюса будет стремительно теплеть

Это принесет еще больше погодных аномалий.

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Источник: Reuters

Зимой в полярной и субполярной стратосфере возникает так называемое внезапное стратосферное потепление. Температура на высотах от 10 до 50 км неожиданно и сильно повышается всего за несколько дней. Скачок может составлять даже 40 или 50 градусов Цельсия.

Парадоксально, но эти потепления, нарушая привычные процессы циркуляции, провоцируют резкое похолодание в Северном полушарии. Например, зимой 2018 года Великобританию и Ирландию накрыла волна аномального холода, известная как «Зверь с Востока». В феврале 2019 года резкое похолодание наблюдали в Канаде и США.

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Согласно данным климатологов, на каждое десятилетие приходится около 6 внезапных стратосферных потеплений. Поэтому крайне важно научиться предугадывать, какие их этих событий будут иметь серьезные последствия для всего Северного полушария.

Исследователи из Великобритании проанализировали наблюдения за 40 такими колебаниями, проведенные более шести десятилетий назад. Это позволило отследить «логику» аномальных потеплений и похолоданий. Результаты показали, что они напрямую связаны с полярным вихрем — своеобразной атмосферной воронкой, в которой холодный воздух вращается вокруг северного полюса.

Каждый раз, когда полярный вихрь разделяется на два меньших вихря, можно ожидать более серьезных похолоданий, говорится в исследовании, опубликованном в JGR Atmospheres.

Полярный вихрь образуется за счет разницы температур между полярными и умеренными широтами. Из-за глобального потепления Арктика стремительно нагревается, и разница температур падает. В результате полярный вихрь часто ослабевает, а то и разрушается. В будущем, с изменением климата, нарушения участятся, а значит, и аномалии будут случаться все чаще.

Анна Лысенко

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