Budgies, beers, boys & the beach is back! How goods an Australian summer ☀️ pic.twitter.com/td0r4C2ke0— Inner West Sydney (@inner_sydney) January 10, 2021
Австралии пообещали жару до 48 градусов
Экстремальные температуры достигнут пика к среде.
Экстремальные температуры достигнут пика к среде.
Австралийцы наводнили пляжи несмотря на пандемию коронавируса. Многие спешат понежиться под комфортным солнцем, пока в страну не пришла аномальная жара, сообщает Daily Mail.
По прогнозам синоптиков, с понедельника экстремально высокие температуры охватят Мельбурн, Аделаиду и некоторые районы Западной Австралии. С понедельника по среду температура здесь может достигнуть от 40 до 48 градусов.
Повышенная пожарная опасность ожидается также в штатах Виктория и Тасмания.
Зимой 2019−2020 года в Австралии
Анна Лысенко