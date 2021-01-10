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15:41 (мск), источник: Погода Mail.ru

Австралии пообещали жару до 48 градусов

Экстремальные температуры достигнут пика к среде.

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Австралийцы наводнили пляжи несмотря на пандемию коронавируса. Многие спешат понежиться под комфортным солнцем, пока в страну не пришла аномальная жара, сообщает Daily Mail.

По прогнозам синоптиков, с понедельника экстремально высокие температуры охватят Мельбурн, Аделаиду ​​и некоторые районы Западной Австралии. С понедельника по среду температура здесь может достигнуть от 40 до 48 градусов.

Повышенная пожарная опасность ожидается также в штатах Виктория и Тасмания.

Зимой 2019−2020 года в Австралии из-за аномальной жары и засухи бушевали лесные пожары, которые стали самыми разрушительными за всю историю наблюдений. По научным оценкам, из-за огня погибли или были перемещены не менее 3 миллиардов наземных позвоночных, в первую очередь рептилий, а также птиц, млекопитающих и земноводных.

Анна Лысенко

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