Ученые выяснили, влияет ли погода на рабочую продуктивность
Исследования касалось выполнения профессиональных обязанностей, стресса и удовлетворения от проделанной работы.
Исследования касалось выполнения профессиональных обязанностей, стресса и удовлетворения от проделанной работы.
Зависимость настроения и самочувствия людей от погоды исследовалось учеными давно, а вот влияние погоды на рабочую продуктивность, стресс и целеустремленность было изучено недостаточно. Это решили исправить специалисты из немецкого Университета Люнебурга.
По словам авторов работы Лауры Венц и Александра Пундта, идея исследования пришла к ним во время рабочего совещания в пасмурный день, когда все сотрудники были вялыми, много говорили о погоде и сложно включались в рабочий процесс.
Венц и Пундт решили проверить связь между погодой и продуктивностью опытным путем, и собрали группу из 115 добровольцев, которые в течение 457 рабочих дней заполняли специальные анкеты, в которых отмечали свои различные эмоциональные показатели утром перед работой и вечером после окончания трудового дня. Они также указывали, какая погода в это время стояла на улице.
В ходе исследования ученые выяснили, что утренняя погода достаточно сильно влияет на самочувствие и энергию работников. Чем солнечнее и теплее было на улице, тем больше сотрудники чувствовали себя энергичными и удовлетворенными своей работой. И наоборот, когда погода была плохой, люди чувствовали себя более усталыми и неудовлетворенными. Однако в общем связь погоды и рабочей продуктивности оказалась не такой явной, как предполагалось ранее.
Немецкие ученые планируют продолжить свои исследования в данном направлении, и выяснить, как плохая погода отражается на работе в коллективе, поддержке и конфликтности. Эти данные помогут в будущем разработать эффективные методики, позволяющие улучшить качество рабочего процесса, пишет Medicalxpress.
Екатерина Гура