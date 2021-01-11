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18:41 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые выяснили, влияет ли погода на рабочую продуктивность

Исследования касалось выполнения профессиональных обязанностей, стресса и удовлетворения от проделанной работы.

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Источник: Reuters

Зависимость настроения и самочувствия людей от погоды исследовалось учеными давно, а вот влияние погоды на рабочую продуктивность, стресс и целеустремленность было изучено недостаточно. Это решили исправить специалисты из немецкого Университета Люнебурга.

По словам авторов работы Лауры Венц и Александра Пундта, идея исследования пришла к ним во время рабочего совещания в пасмурный день, когда все сотрудники были вялыми, много говорили о погоде и сложно включались в рабочий процесс.

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Венц и Пундт решили проверить связь между погодой и продуктивностью опытным путем, и собрали группу из 115 добровольцев, которые в течение 457 рабочих дней заполняли специальные анкеты, в которых отмечали свои различные эмоциональные показатели утром перед работой и вечером после окончания трудового дня. Они также указывали, какая погода в это время стояла на улице.

В ходе исследования ученые выяснили, что утренняя погода достаточно сильно влияет на самочувствие и энергию работников. Чем солнечнее и теплее было на улице, тем больше сотрудники чувствовали себя энергичными и удовлетворенными своей работой. И наоборот, когда погода была плохой, люди чувствовали себя более усталыми и неудовлетворенными. Однако в общем связь погоды и рабочей продуктивности оказалась не такой явной, как предполагалось ранее.

Например, погода никак не отражалась на уровне стресса, профессиональном выгорании или на качестве работы в целом.

Немецкие ученые планируют продолжить свои исследования в данном направлении, и выяснить, как плохая погода отражается на работе в коллективе, поддержке и конфликтности. Эти данные помогут в будущем разработать эффективные методики, позволяющие улучшить качество рабочего процесса, пишет Medicalxpress.

Екатерина Гура

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