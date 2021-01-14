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15:11 (мск), источник: Погода Mail.ru

Апокалиптические облака появились в небе над Францией (фото)

Местные жители наполнили соцсети захватывающими снимками.

В середине января в городе Каркассон на юге Франции можно было наблюдать удивительное и редкое природное явление под названием лентикулярные облака.

На закате в небе появилась сложная «конструкция» из этих необычных облаков, напоминающих многослойный пирог или летающие тарелки.

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Такие облака в природе встречаются довольно редко, потому жителей Каркассона можно назвать настоящими счастливчиками, ведь теперь они могут похвастаться завораживающими снимками.

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Отметим, что лентикулярные облака выделяются среди прочих не только своей многослойной структурой, но и неподвижностью — они могут длительное время находиться в воздухе, даже несмотря на сильный ветер.

Екатерина Гура

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