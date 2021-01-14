Апокалиптические облака появились в небе над Францией (фото)
Местные жители наполнили соцсети захватывающими снимками.
Местные жители наполнили соцсети захватывающими снимками.
В середине января в городе Каркассон на юге Франции можно было наблюдать удивительное и редкое природное явление под названием лентикулярные облака.
На закате в небе появилась сложная «конструкция» из этих необычных облаков, напоминающих многослойный пирог или летающие тарелки.
Такие облака в природе встречаются довольно редко, потому жителей Каркассона можно назвать настоящими счастливчиками, ведь теперь они могут похвастаться завораживающими снимками.
Отметим, что лентикулярные облака выделяются среди прочих не только своей многослойной структурой, но и неподвижностью — они могут длительное время находиться в воздухе, даже несмотря на сильный ветер.
Екатерина Гура