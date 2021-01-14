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17:22 (мск), источник: Погода Mail.ru

Российский космонавт снял невероятный таймлапс с борта МКС

В кадр попала Земля и ее свечение, северное сияние, Млечный путь, рассвет и сама Международная космическая станция

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Космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков показал в соцсетях завораживающий таймлапс, снятый с борта МКС. Семь минут полета он уместил в 15-секундное видео.

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На опубликованных кадрах можно увидеть настоящий космический «коктейль», или, как сказал сам Сергей, «космическую радугу».

В ролике показана Земля, ее свечение (лимб), видимое только из космоса, Млечный путь, северное сияние, а также наступление рассвета и сама МКС. Кроме того, в кадр попали несколько светящихся объектов. По словам космонавта, скорее всего, это спутники, ставшие заметными из-за попавшего на них отражения Солнца.

Космическое видео начинается над Тихим океаном. МКС пролетает над городами США и Канады, а затем встречает рассвет над северной Атлантикой.

Екатерина Гура

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