Российский космонавт снял невероятный таймлапс с борта МКС
В кадр попала Земля и ее свечение, северное сияние, Млечный путь, рассвет и сама Международная космическая станция
В кадр попала Земля и ее свечение, северное сияние, Млечный путь, рассвет и сама Международная космическая станция
Космонавт Роскосмоса Сергей
На опубликованных кадрах можно увидеть настоящий космический «коктейль», или, как сказал сам Сергей, «космическую радугу».
В ролике показана Земля, ее свечение (лимб), видимое только из космоса, Млечный путь, северное сияние, а также наступление рассвета и сама МКС. Кроме того, в кадр попали несколько светящихся объектов. По словам космонавта, скорее всего, это спутники, ставшие заметными
Космическое видео начинается над Тихим океаном. МКС пролетает над городами США и Канады, а затем встречает рассвет над северной Атлантикой.
Екатерина Гура