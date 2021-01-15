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13:05 (мск), источник: Погода Mail.ru

«Хаббл» сфотографировал красочные остатки сверхновой

Она взорвалась во время упадка Римской империи.

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Источник: ESA

Космический телескоп «Хаббл» заметил остатки сверхновой в Малом Магеллановом Облаке на расстоянии около 200 тысяч световых лет от Солнца.

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Сама вспышка произошла еще 1700 лет назад, сообщает ESA. Сейчас на месте взорвавшейся звезды находится нейтронная звезда 1E 0102.2−7219, окруженная молодым, обогащенным кислородом остатком сверхновой.

Газовые потоки 1E 0102.2−7219 движутся с разной скоростью и в разных направлениях, создавая причудливый цветной узор. Направленные к Земле потоки на снимке окрашены в синий, а красные движутся в противоположном направлении. Газовые «ленты» движутся со скоростью 3,2 млн километров в час. На такой скорости можно добраться до Луны и обратно за 15 минут, говорят астрономы.

Свет от взрыва сверхновой достиг Земли во время упадка Римской империи, но видеть его могли лишь жители Южного полушария. К сожалению, известных записей об этом событии нет.

Анна Лысенко

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