«Хаббл» сфотографировал красочные остатки сверхновой
Она взорвалась во время упадка Римской империи.
Она взорвалась во время упадка Римской империи.
Космический телескоп «Хаббл» заметил остатки сверхновой в Малом Магеллановом Облаке на расстоянии около 200 тысяч световых лет от Солнца.
Сама вспышка произошла еще 1700 лет назад, сообщает ESA. Сейчас на месте взорвавшейся звезды находится нейтронная звезда 1E 0102.2−7219, окруженная молодым, обогащенным кислородом остатком сверхновой.
Газовые потоки 1E 0102.2−7219 движутся с разной скоростью и в разных направлениях, создавая причудливый цветной узор. Направленные к Земле потоки на снимке окрашены в синий, а красные движутся в противоположном направлении. Газовые «ленты» движутся со скоростью 3,2 млн километров в час. На такой скорости можно добраться до Луны и обратно за 15 минут, говорят астрономы.
Свет от взрыва сверхновой достиг Земли во время упадка Римской империи, но видеть его могли лишь жители Южного полушария. К сожалению, известных записей об этом событии нет.
Анна Лысенко