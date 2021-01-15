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13:51 (мск), источник: Погода Mail.ru

Северное сияние над фьордами показали в завораживающем таймлапсе

В кадр попал звездопад и Млечный Путь.

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Энтузиасты канала Night Lights Films из города Тромсё в Норвегии занимаются астрофотосъемкой и охотятся за северным сиянием.

Они поделились удивительным таймлапсом, в котором видно не только завораживающее небесное «шоу», но и пролетающие метеориты, яркий Млечный Путь, туманности и даже заметно вращение нашей планеты.

Восхитительные кадры были сняты над норвежскими фьордами.

Анна Лысенко

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