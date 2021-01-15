Северное сияние над фьордами показали в завораживающем таймлапсе
В кадр попал звездопад и Млечный Путь.
В кадр попал звездопад и Млечный Путь.
Энтузиасты канала Night Lights Films из города Тромсё в Норвегии занимаются астрофотосъемкой и охотятся за северным сиянием.
Они поделились удивительным таймлапсом, в котором видно не только завораживающее небесное «шоу», но и пролетающие метеориты, яркий Млечный Путь, туманности и даже заметно вращение нашей планеты.
Восхитительные кадры были сняты над норвежскими фьордами.
Анна Лысенко