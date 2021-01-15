Над Всеволожском заметили световые столбы (фото)
Редкое и красивое явление.
Редкое и красивое явление.
Жители Всеволожска в Ленинградской области стали свидетелями редкого природного явления — световых столбов.
Яркие разноцветные «ленты» взмыли в небо над городскими фонарями и прожекторами. Такое явление наблюдают только зимой при определенной погоде, когда в атмосфере образуются крохотные плоские кристаллы льда. Они отражают свет Солнца, Луны, ярких звезд или искусственных источников света в виде ярких «столбов».
Анна Лысенко