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17:10 (мск), источник: Погода Mail.ru

Над Всеволожском заметили световые столбы (фото)

Редкое и красивое явление.

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Жители Всеволожска в Ленинградской области стали свидетелями редкого природного явления — световых столбов.

Яркие разноцветные «ленты» взмыли в небо над городскими фонарями и прожекторами. Такое явление наблюдают только зимой при определенной погоде, когда в атмосфере образуются крохотные плоские кристаллы льда. Они отражают свет Солнца, Луны, ярких звезд или искусственных источников света в виде ярких «столбов».

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Анна Лысенко

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