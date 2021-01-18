В небе над Минском появились уникальные радужные облака
Довольно редкое и очень живописное природное явление.
Довольно редкое и очень живописное природное явление.
В середине января в пригороде Минска местные жители могли наблюдать редкое и очень красочное оптическое явление под названием радужные облака.
Тонкие облака появляются вокруг солнца и могут быть как бледными (перламутровыми), так очень яркими, как и произошло в этот раз.
Радужные облака могут появляться в любое время года. Это происходит тогда, когда солнце занимает определенное положение на небе, и при этом спрятано за достаточно плотными облаками, при этом любое тонкое и прозрачное облако, находящееся поблизости, окрашивается в спектральные цвета.
Екатерина Гура