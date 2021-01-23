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11:39 (мск), источник: Погода Mail.ru

Кратер в виде смайлика на Марсе увеличился

Все дело в эрозии и пятнах полярного инея.

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Источник: NASA / JPL / UArizona
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Марсианский кратер под неофициальным названием Счастливое лицо в южной полярной области, который напоминает по форме улыбающийся смайлик, увеличился в размерах, сообщают астрономы из Аризонского университета.

Исследователи сравнили снимки кратера, полученные космическим аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter в 2011 и 2020 году. На фотографиях видно, что за 9 лет эрозия увеличила «рот» кратера, а две точки «носа» слились в одну.

Контрастный цвет «смайлика» — это сочетание темно-красной марсианской почвы и пятен полярного инея. Ученые изучают ежегодные объемы инея, чтобы лучше понять долгосрочные климатические тенденции на Красной планете.

Анна Лысенко

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