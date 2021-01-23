Кратер в виде смайлика на Марсе увеличился
Все дело в эрозии и пятнах полярного инея.
Все дело в эрозии и пятнах полярного инея.
Марсианский кратер под неофициальным названием Счастливое лицо в южной полярной области, который напоминает по форме улыбающийся смайлик, увеличился в размерах, сообщают астрономы из Аризонского университета.
Исследователи сравнили снимки кратера, полученные космическим аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter в 2011 и 2020 году. На фотографиях видно, что за 9 лет эрозия увеличила «рот» кратера, а две точки «носа» слились в одну.
Контрастный цвет «смайлика» — это сочетание
Анна Лысенко