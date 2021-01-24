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10:35 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 24 января: делаем прогноз на февраль

24 января церковь чтит память память Феодосия Великого. В народе день получил название Федосей Весняк — по сегодняшней погоде определяют, будет ли ранней весна.

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Источник: Агентство «Москва»

Если на Феодосия тепло, то весна наступит рано, но будет дождливой. Оттепель сулит затяжную весну. Если же в этот день холодно, то морозы задержатся, полевые работы начнутся поздно, а посев будет трудным.

Много сосулек на крышах — февраль будет теплым. С утра идет снег — к вечеру будет мороз.

Считается также, каков Федосей — таков и ноябрь.

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