Рассвет над вулканом показали в завораживающем таймлапсе (видео)
Чтобы полюбоваться этим зрелищем, нужно заранее резервировать места
Чтобы полюбоваться этим зрелищем, нужно заранее резервировать места
Сотрудники Национального парка Халеакала на Гавайях опубликовали в соцсетях удивительное видео.
В режиме таймлапс можно увидеть восход солнца и море из облаков, которое «омывает» местный вулкан.
Рассветы там действительно впечатляющие, а потому туристам доступна опция — встретить восход солнца на одной из смотровых площадок парка. Для этого следует заранее забронировать место и прибыть туда к трем часам ночи.
Еккатерина Гура