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17:03 (мск), источник: Погода Mail.ru

Рассвет над вулканом показали в завораживающем таймлапсе (видео)

Чтобы полюбоваться этим зрелищем, нужно заранее резервировать места

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Сотрудники Национального парка Халеакала на Гавайях опубликовали в соцсетях удивительное видео.

В режиме таймлапс можно увидеть восход солнца и море из облаков, которое «омывает» местный вулкан.

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Рассветы там действительно впечатляющие, а потому туристам доступна опция — встретить восход солнца на одной из смотровых площадок парка. Для этого следует заранее забронировать место и прибыть туда к трем часам ночи.

Еккатерина Гура

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