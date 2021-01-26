Лыжники в Швеции увидели в небе двойную радугу и два солнца (фото)
Завораживающее оптическое явление.
Завораживающее оптическое явление.
В конце января посетители горнолыжного курорта Тандадален, расположенного на
На самом деле, такая фантастическая картина ничего мистического из себя не представляет. То, что наблюдали лыжники, было редким, но обычным явлением под названием солнечное гало.
Чаще всего его можно увидеть в зимний морозный день, когда солнечные лучи особым образом отражаются в плоских крохотных кристалликах льда в атмосфере.
Екатерина Гура