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20:07 (мск), источник: Погода Mail.ru

Лыжники в Швеции увидели в небе двойную радугу и два солнца (фото)

Завораживающее оптическое явление.

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В конце января посетители горнолыжного курорта Тандадален, расположенного на юго-западе Швеции в провинции Даларна, недалеко от границы с Норвегией, могли наблюдать необычное природное явление. Днем на небе там появилось два солнца и две большие радуги.

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На самом деле, такая фантастическая картина ничего мистического из себя не представляет. То, что наблюдали лыжники, было редким, но обычным явлением под названием солнечное гало.

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Чаще всего его можно увидеть в зимний морозный день, когда солнечные лучи особым образом отражаются в плоских крохотных кристалликах льда в атмосфере.

Екатерина Гура

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