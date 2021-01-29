Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С 1 февраля вырастут зарплаты Кто станет получать больше и на сколько
Фоторепортажи
10Джо Байден вступил в должность президента США
11Сход лавины на Домбае
17:53 (мск), источник: Погода Mail.ru

Пустыню в США замело снегом (видео)

Очень необычное зрелище

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
6
фотографий
6
фотографий

В конце января в город Седона в американском штате Аризона пришла настоящая зима. Пустынный пейзаж, обычно состоящий из красных скал, оранжевой земли и кактусов, буквально за один день превратился в зимнюю сказку.

Вместо привычной земли и песка там появились сугробы, а кактусы практически исчезли из вида под белым снежным покрывалом.

Местные жители и туристы решили не упускать возможности сделать необычные фото и массово отправились в пустыню. А на видео, снятом с помощью дрона, можно увидеть непривычный снежный пейзаж в Аризоне с высоты птичьего полета.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что для Седоны снег не является чем-то экстраординарным, но все-таки его здесь можно увидеть не так часто.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Екатерина Гура

Читайте также
Hi-Tech
Это фантастика. Новый айфон будет нереальным До этого у компании было максимум 512 ГБ
Авто
Тест-драйв новой Lada Niva Travel — что изменилось в машине? Мы испытали посвежевший внедорожник и выяснили, что представляет из себя «Лада Нива Трэвел» 2021 года
Кино
Красавец советского экрана: незабываемые роли Василия Ланового Народный артист скончался на 88-м году жизни. Вспоминаем его бессмертные работы, навсегда оставившие след в сердцах зрителей
Товары для дома
15 находок для самых грязных зон в квартире
14 идей для романтического ужина в квартире
Топ-18 технических чудес, без которых немыслим дом в 2021 году
15 находок для дома по суперценам на AliExpress
Gnezdo.ru
Такая красивая. А теперь посмотрите на мужа: фото
Важное о вакцине Спутник-V. Россиянам стоит знать
5 привычек девочек из СССР. Не забыли?
Это перебор: Утяшева рассказала о причинах развода
Леди
«Жизнь и творчество неотделимы» Главные высказывания Ланового Не стало актера Василия Ланового
Дом
15 находок для самых грязных зон в квартире
14 идей для романтического ужина в квартире
7 полезных и удобных идей для оформления маленькой гостиной
Как выглядит черно-белый интерьер в типовой столичной трешке
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»