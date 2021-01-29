Пустыню в США замело снегом (видео)
Очень необычное зрелище
Очень необычное зрелище
В конце января в город Седона в американском штате Аризона пришла настоящая зима. Пустынный пейзаж, обычно состоящий из красных скал, оранжевой земли и кактусов, буквально за один день превратился в зимнюю сказку.
Вместо привычной земли и песка там появились сугробы, а кактусы практически исчезли из вида под белым снежным покрывалом.
Местные жители и туристы решили не упускать возможности сделать необычные фото и массово отправились в пустыню. А на видео, снятом с помощью дрона, можно увидеть непривычный снежный пейзаж в Аризоне с высоты птичьего полета.
Отметим, что для Седоны снег не является
Екатерина Гура