Российский зоопарк показал радующихся снегопаду зверей (фото)
В Красноярске выпало 30% от месячной нормы осадков.
В Красноярске выпало 30% от месячной нормы осадков.
Парк флоры и фауны «Роев ручей» в Красноярске показал, как его питомцы отреагировали на небывалый снегопад.
«Сегодня выпала треть месячной нормы снега, и снегопад не останавливается. Зато морозы отступают. Животные парка “Роев ручей” радуются мягкому и пушистому снегу, каждый в силу своего темперамента. Выдры, например, ныряют в снег и купаются в нем, как в бассейне, степенные зубры устраивают в сугробах настоящую корриду, ну, а остальные просто рады такому природному явлению», — пишут сотрудники парка на своей странице в соцсети.
В ночь с 28 на 29 января в городе выпало 30% от месячной нормы осадков, сообщают в Гидрометцентре. В субботу, 30 января, снегопады продолжаются.
Анна Лысенко