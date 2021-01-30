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10:46 (мск), источник: Погода Mail.ru

Российский зоопарк показал радующихся снегопаду зверей (фото)

В Красноярске выпало 30% от месячной нормы осадков.

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Парк флоры и фауны «Роев ручей» в Красноярске показал, как его питомцы отреагировали на небывалый снегопад.

«Сегодня выпала треть месячной нормы снега, и снегопад не останавливается. Зато морозы отступают. Животные парка “Роев ручей” радуются мягкому и пушистому снегу, каждый в силу своего темперамента. Выдры, например, ныряют в снег и купаются в нем, как в бассейне, степенные зубры устраивают в сугробах настоящую корриду, ну, а остальные просто рады такому природному явлению», — пишут сотрудники парка на своей странице в соцсети.

В ночь с 28 на 29 января в городе выпало 30% от месячной нормы осадков, сообщают в Гидрометцентре. В субботу, 30 января, снегопады продолжаются.

Анна Лысенко

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