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10:25 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 31 января: скоро ли наступит весна

31 января в народе называют Афанасьевым днем в честь того, что церковь сегодня чтит память святителей Афанасия Великого и Кирилла, архиепископов Александрийских.

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Источник: AP 2020

День также прозвали «Ломонос» и «Афанасий Мороз», ведь холода в эту пору обычно крепчают. В Афанасьевский мороз и старик вприпрыжку идет, говорили на Руси.

Крестьяне наблюдали: если вороны кружат стаями, быть морозу. В полдень светит солнце — весна будет ранняя, разыграется метель — затяжная.

Чистый закат солнца в морозную погоду предвещает морозы на долгий срок. «Сережки» у луны — к вьюге и холоду. Солнце «в кругу» — тоже к похолоданию.

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