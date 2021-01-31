Народные приметы на 31 января: скоро ли наступит весна
31 января в народе называют Афанасьевым днем в честь того, что церковь сегодня чтит память святителей Афанасия Великого и Кирилла, архиепископов Александрийских.
31 января в народе называют Афанасьевым днем в честь того, что церковь сегодня чтит память святителей Афанасия Великого и Кирилла, архиепископов Александрийских.
День также прозвали «Ломонос» и «Афанасий Мороз», ведь холода в эту пору обычно крепчают. В Афанасьевский мороз и старик вприпрыжку идет, говорили на Руси.
Крестьяне наблюдали: если вороны кружат стаями, быть морозу. В полдень светит солнце — весна будет ранняя, разыграется метель — затяжная.
Чистый закат солнца в морозную погоду предвещает морозы на долгий срок. «Сережки» у луны — к вьюге и холоду. Солнце «в кругу» — тоже к похолоданию.