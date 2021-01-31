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12:12 (мск), источник: Погода Mail.ru

Снежные «дюны» в Норильске показали на фото

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Фотограф Денис Цымбалов опубликовал снимки из окрестностей Норильска, на которых сугробы напоминают песчаные дюны и барханы.

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Структура снежинок тоже напоминает песок, что особенно хорошо видно на черно-белых снимках под солнечными лучами. «Снежная пустыня», — подписал автор свои работы.

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Полярная ночь на широте Таймырского полуострова длится до 13 января. На фотографиях Цымбалова показаны одни из первых восходов в новом году. Солнце на снимках едва поднимается над горизонтом.

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Анна Лысенко

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