Снежные «дюны» в Норильске показали на фото
Завораживающая красота Севера.
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Завораживающая красота Севера.
Фотограф Денис Цымбалов опубликовал снимки из окрестностей Норильска, на которых сугробы напоминают песчаные дюны и барханы.
Структура снежинок тоже напоминает песок, что особенно хорошо видно на
Полярная ночь на широте Таймырского полуострова длится до 13 января. На фотографиях Цымбалова показаны одни из первых восходов в новом году. Солнце на снимках едва поднимается над горизонтом.
Анна Лысенко