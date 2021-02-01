В небе над Испанией проплыли редкие шарообразные облака (фото)
Часто они являются предшественниками штормов.
Часто они являются предшественниками штормов.
Захватывающую серию снимков удалось сделать испанскому фотографу Франу Лоренсо, который специализируется на съемках различных природных явлений.
30 января в небе над пригородом Барселоны он снял редкие вымеобразные облака, похожие на шары разного размера.
Чуть позже в этот день Лоренсо сфотографировал похожие облака уже в закатных красках.
Такие облака, имеющие специфическую ячеистую или сумчатую форму, обычно встречаются в тропических широтах и связаны с образованием тропических циклонов.
Екатерина Гура