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17:34 (мск), источник: Погода Mail.ru

В небе над Испанией проплыли редкие шарообразные облака (фото)

Часто они являются предшественниками штормов.

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Захватывающую серию снимков удалось сделать испанскому фотографу Франу Лоренсо, который специализируется на съемках различных природных явлений.

30 января в небе над пригородом Барселоны он снял редкие вымеобразные облака, похожие на шары разного размера.

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Чуть позже в этот день Лоренсо сфотографировал похожие облака уже в закатных красках.

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Такие облака, имеющие специфическую ячеистую или сумчатую форму, обычно встречаются в тропических широтах и связаны с образованием тропических циклонов.

Екатерина Гура

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