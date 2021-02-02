Российский космонавт показал извержение вулкана Этна с борта МКС
Вулкан на Сицилии проснулся в середине января
Вулкан на Сицилии проснулся в середине января
На итальянском острове Сицилия проснулся самый высокий в Европе действующий вулкан — Этна. Он проявлял активность еще в декабре, а потоки лавы и дыма начал выбрасывать в середине января.
Местным жителям Этна пока никак не угрожает, но специалисты продолжают наблюдать за вулканом и его активностью. Одними из тех, кто следит за Этной, являются российские космонавты, находящиеся на борту МКС.
В начале февраля Роскосмос опубликовал в соцсетях один из снимков извергающегося вулкана на Сицилии, сделанного космонавтом Сергеем Рыжиковым.
В рамках эксперимента «Ураган» российские космонавты с помощью специальной аппаратуры делают фото и видео природного явления из космоса и передают полученные данные специалистам на Земле. Эта информация помогает ученым делать прогнозы на дальнейшее развитие активности Этны.
Екатерина Гура