Жителей США напугала сосулька в виде руки (фото)
Пользователи соцсетей сочли это
Пользователи соцсетей сочли это
В начале февраля американская художница Дженнифер Яник Холл обнаружила у себя во дворе в Мичигане довольно пугающую ледяную скульптуру. Прямо с крыши ее дома свисала сосулька, очень напоминающая длинную человеческую руку.
Дженнифер поспешила задокументировать необычную природную скульптуру и поделилась снимком с метеорологом и ведущим прогноза погоды Мэттом Дэвиттом.
Кадр с жуткой сосулькой быстро стал вирусным и разлетелся по соцсетям. В комментариях некоторые пользователи отметили, что, возможно, таким образом природа пытается дать человечеству
Екатерина Гура