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19:08 (мск), источник: Погода Mail.ru

Жителей США напугала сосулька в виде руки (фото)

Пользователи соцсетей сочли это каким-то знаком природы.

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В начале февраля американская художница Дженнифер Яник Холл обнаружила у себя во дворе в Мичигане довольно пугающую ледяную скульптуру. Прямо с крыши ее дома свисала сосулька, очень напоминающая длинную человеческую руку.

Дженнифер поспешила задокументировать необычную природную скульптуру и поделилась снимком с метеорологом и ведущим прогноза погоды Мэттом Дэвиттом.

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Кадр с жуткой сосулькой быстро стал вирусным и разлетелся по соцсетям. В комментариях некоторые пользователи отметили, что, возможно, таким образом природа пытается дать человечеству какой-то знак, но хороший он или плохой — так никто и не понял.

Екатерина Гура

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