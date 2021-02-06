Народные приметы на 6 февраля: перелом зимы
Сегодня можно узнать, какой будет весна.
Сегодня можно узнать, какой будет весна.
6 февраля церковь чтит память сразу двух Ксений — преподобной Ксении Миласской и блаженной Ксении Петербургской. В народе день назвали
Второе название дня — Аксинья Полузимница. На этот день приходится «перелом» зимы. Теперь дело идет к весне, солнце светит ярче и садится заметно позже, хотя самые сильные морозы могут быть еще впереди.
Считалось, что день указывает на весну. Если на Аксинью светит солнце, то и весенние месяцы будут солнечными, а тепло придет рано. Метель же предвещает позднюю весну. Если в этот день облака плывут высоко — скоро потеплеет.