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17:07 (мск), источник: Погода Mail.ru

Художник из Канады рисует гигантские узоры на снегу (видео)

Созданию снежных картин предшествует длительная подготовка.

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Бывший директор школы Ким Асмуссен из городка Шрайбер, в канадской провинции Онтарио, после выхода на пенсию нашел себе необычное хобби. Он начал рисовать, а точнее вытаптывать, гигантские узоры на снежных полях и замерзших озерах.

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Источником вдохновения для Асмуссена послужил другой известный «снежный» художник Саймон Бек. Канадец потратил несколько месяцев на изучение технологии «художественного вытаптывания снега» и в январе 2021 года приступил к творчеству.

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Прежде чем отправиться на место будущей картины, мужчина изучает карты и местность, затем делает детальный эскиз, просчитывает необходимое количество шагов, и только потом приступает к работе.

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В практическом создании узоров ему помогают друзья и единомышленники — так закончить картины получается намного быстрее. Затем получившуюся работу Ким снимает с воздуха с помощью беспилотника — только так можно увидеть картину в целом и оценить ее масштаб.

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