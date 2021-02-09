Художник из Канады рисует гигантские узоры на снегу (видео)
Созданию снежных картин предшествует длительная подготовка.
Созданию снежных картин предшествует длительная подготовка.
Бывший директор школы Ким Асмуссен из городка Шрайбер, в канадской провинции Онтарио, после выхода на пенсию нашел себе необычное хобби. Он начал рисовать, а точнее вытаптывать, гигантские узоры на снежных полях и замерзших озерах.
Источником вдохновения для Асмуссена послужил другой известный «снежный» художник Саймон Бек. Канадец потратил несколько месяцев на изучение технологии «художественного вытаптывания снега» и в январе 2021 года приступил к творчеству.
Прежде чем отправиться на место будущей картины, мужчина изучает карты и местность, затем делает детальный эскиз, просчитывает необходимое количество шагов, и только потом приступает к работе.
В практическом создании узоров ему помогают друзья и единомышленники — так закончить картины получается намного быстрее. Затем получившуюся работу Ким снимает с воздуха с помощью беспилотника — только так можно увидеть картину в целом и оценить ее масштаб.
Екатерина Гура